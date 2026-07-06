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Verkehr Zwei Senioren nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein 73-Jähriger kommt mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Dort kommen ihm zwei Fahrzeuge entgegen.

Verkehr: Zwei Senioren nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt
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Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Effeltrich (dpa/lby) - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Ein 73-Jähriger war am Sonntag nahe Effeltrich (Landkreis Forchheim) mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 71-Jährigen zusammen. Zuvor hatte der Senior noch das Auto einer 79-Jährigen gestreift. Sie hatte versucht, dem Fahrzeug auszuweichen. 

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Sowohl der 73-Jährige als auch die 71 Jahre alte Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden von Sanitätern in eine Klinik gebracht. Die 79-Jährige blieb unverletzt. Warum der Senior mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten war, blieb zunächst unklar.