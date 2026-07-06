Verkehr: Zwei Senioren nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Effeltrich (dpa/lby) - Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Ein 73-Jähriger war am Sonntag nahe Effeltrich (Landkreis Forchheim) mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal mit dem Wagen einer 71-Jährigen zusammen. Zuvor hatte der Senior noch das Auto einer 79-Jährigen gestreift. Sie hatte versucht, dem Fahrzeug auszuweichen.