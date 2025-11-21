 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden bei Unfall

Verkehr Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der Sachschaden ist groß.

Verkehr: Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden bei Unfall
1
Zwei Schwerverletzte gab es bei einem Unfall in Ingolstadt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Zwei 87 und 39 Jahre alte Männer haben bei einem Zusammenstoß ihrer Autos in Ingolstadt schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Senior von der Autobahn 9 kommend im Einmündungsbereich in die Manchinger Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Ursache dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein, hieß es. Das Auto überfuhr eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Schild und eine Ampel, streifte ein wartendes Fahrzeug und stieß gegen den Wagen des auf der Manchinger Straße fahrenden 39-Jährigen.

Nach der Werbung weiterlesen

Die beiden Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Herumfliegende Teile hätten zudem einen weiteren Wagen beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 85.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache soll ein Gutachten erstellt werden.