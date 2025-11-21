Verkehr: Zwei Schwerverletzte und hoher Schaden bei Unfall

Ingolstadt (dpa/lby) - Zwei 87 und 39 Jahre alte Männer haben bei einem Zusammenstoß ihrer Autos in Ingolstadt schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Senior von der Autobahn 9 kommend im Einmündungsbereich in die Manchinger Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Ursache dürfte ein medizinischer Notfall gewesen sein, hieß es. Das Auto überfuhr eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Schild und eine Ampel, streifte ein wartendes Fahrzeug und stieß gegen den Wagen des auf der Manchinger Straße fahrenden 39-Jährigen.