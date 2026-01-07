Siegsdorf (dpa/lby) - Ein 73 Jahre alter Mann und eine 83 Jahre alte Frau sind im Landkreis Traunstein mit ihren Fahrzeugen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der Unfallhergang an einer Ampel auf der Bundesstraße 306 bei der Autobahnausfahrt Traunstein/Siegsdorf ist nach Polizeiangaben noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Seniorin von der A8 abgefahren und der Mann auf der B306 unterwegs gewesen.
Verkehr Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall
dpa 07.01.2026 - 19:26 Uhr