Verkehr: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Während der 73-Jährige seinen Wagen selbst habe verlassen können, sei die Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Beide Autofahrer seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden an den beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt 55.000 Euro. Die Autobahnausfahrt sei für drei Stunden gesperrt gewesen. Die Polizei bitte Unfallzeugen um Hinweise.