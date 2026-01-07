Verkehr: Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

 
Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Traunstein sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Unfallzeugen. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Siegsdorf (dpa/lby) - Ein 73 Jahre alter Mann und eine 83 Jahre alte Frau sind im Landkreis Traunstein mit ihren Fahrzeugen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der Unfallhergang an einer Ampel auf der Bundesstraße 306 bei der Autobahnausfahrt Traunstein/Siegsdorf ist nach Polizeiangaben noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Seniorin von der A8 abgefahren und der Mann auf der B306 unterwegs gewesen. 

Während der 73-Jährige seinen Wagen selbst habe verlassen können, sei die Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen. Beide Autofahrer seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden an den beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt 55.000 Euro. Die Autobahnausfahrt sei für drei Stunden gesperrt gewesen. Die Polizei bitte Unfallzeugen um Hinweise.