Otzberg (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Otzberg (Kreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses war dort am Freitag mit dem Wohnmobil eines 43-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrer schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.
Verkehr Zwei Fahrer bei Unfall auf Kreuzung schwer verletzt
dpa 27.06.2026 - 07:06 Uhr