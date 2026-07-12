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Verkehr Zwei Auffahrunfälle - 14 Verletzte auf der A9

Nach zwei Auffahrunfällen auf der A9 sind mehrere Menschen verletzt, einige davon schwer. Die Autobahn ist aktuell zwischen Naumburg und Droyßig in Richtung Nürnberg gesperrt.

Verkehr: Zwei Auffahrunfälle - 14 Verletzte auf der A9
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Es gab mehrere Unfälle auf der A9. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Naumburg - Die A9 ist nach Unfällen zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Droyßig in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt. Zuvor waren bei Unfällen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

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Zunächst war es mittags zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen an einem Stauende zwischen Naumburg und Droyßig gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben insgesamt neun Menschen verletzt. Sie seien alle in Krankenhäuser eingeliefert worden. Unter ihnen sei eine schwerstverletzte Person, die mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Am Nachmittag ereignete sich zwischen Weißenfels und der Raststätte Osterfeld ein weiterer Auffahrunfall an einem Stauende. Hier seien ebenfalls vier Fahrzeuge beteiligt gewesen, hieß es. Dabei wurden fünf Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Maßnahmen von Polizei und Rettungskräften dauern an.