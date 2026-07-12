Verkehr: Zwei Auffahrunfälle - 14 Verletzte auf der A9

Zunächst war es mittags zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen an einem Stauende zwischen Naumburg und Droyßig gekommen. Dabei wurden nach Polizeiangaben insgesamt neun Menschen verletzt. Sie seien alle in Krankenhäuser eingeliefert worden. Unter ihnen sei eine schwerstverletzte Person, die mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.