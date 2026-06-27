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  4. Zwei 15-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Verkehr Zwei 15-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Ein E-Scooter-Unfall endet für zwei Jugendliche mit schweren Verletzungen. Eine von ihnen wird per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Verkehr: Zwei 15-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt
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Die Fahrerin des E-Scooters landete auf der Frontscheibe des Autos. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Bei einer Fahrt mit einem E-Scooter sind in Groß-Zimmern bei Darmstadt zwei 15-Jährige mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Mädchen waren am Nachmittag mit dem E-Scooter vom Fahrradweg auf eine querende Straße gewechselt, wo ein Auto von links kam, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Mädchen vom E-Scooter geschleudert wurden. Die Fahrerin prallte dabei gegen die Frontscheibe des Autos. 

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Sie wurde mit Verdacht auf schwere innere sowie Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Mitfahrerin kam mit einem Krankenwagen ebenfalls in eine Klinik. Der 56-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt.