Verkehr: Zwei 15-Jährige bei E-Scooter-Unfall schwer verletzt

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Bei einer Fahrt mit einem E-Scooter sind in Groß-Zimmern bei Darmstadt zwei 15-Jährige mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Die beiden Mädchen waren am Nachmittag mit dem E-Scooter vom Fahrradweg auf eine querende Straße gewechselt, wo ein Auto von links kam, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Mädchen vom E-Scooter geschleudert wurden. Die Fahrerin prallte dabei gegen die Frontscheibe des Autos.