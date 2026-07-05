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  4. Zusammenstoß mit anderem Motorrad – Biker schwer verletzt

Verkehr Zusammenstoß mit anderem Motorrad – Biker schwer verletzt

Auf einer Straße im Kreis Fulda stoßen zwei Motorräder zusammen. Für einen der beiden Fahrer hat die Kollision weitreichende Folgen.

Verkehr: Zusammenstoß mit anderem Motorrad – Biker schwer verletzt
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Mit einem Helikopter wird der Mann in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Gersfeld (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Motorrad schwer verletzt worden. Der 59-Jährige stieß am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache mit der entgegenkommenden Maschine eines gleichaltrigen anderen Fahrers bei Gersfeld (Kreis Fulda) zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht der Kollision stürzte der Biker zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

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Der andere Motorradfahrer konnte den Zusammenstoß den Angaben nach abfedern und stürzte nicht zu Boden. Er blieb unverletzt.