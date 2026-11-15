Verkehr Zug, Bus, Bahn - wie Design den Stress senken soll

Sicherheit und Sauberkeit zählen viel

Produktdesigner Schwarze hat bei virtuellen Stationsrundgängen im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Frankfurt auch untersucht, was zum Sicherheitsgefühl beiträgt. Dabei habe Sauberkeit eine große Rolle gespielt, sagt er. Sie vermittle, dass sich jemand um diesen Ort kümmere. Beim Sicherheitspersonal komme es wiederum nicht nur auf Präsenz an, sondern auch auf Aufmerksamkeit.

Dieser Gedanke setzt sich im Fahrzeug fort. Bei vielen modernen Straßen- und U-Bahnen sind Fahrerinnen und Fahrer hinter einer Glasscheibe zu sehen. VRR-Umfragen zeigen, dass dieser Anblick das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste erhöht. Doch eine Lösung kann einen neuen Konflikt schaffen: Die stark verglasten Häuschen bieten häufig kaum Schatten, gibt Nieberg zu bedenken. Was Übersicht ermöglicht, muss also auch mit dem Schutz vor sommerlicher Hitze zusammengedacht werden.

Für Schwarze liegt in solchen Details eine Chance, Kunden bei der Stange zu halten - und im besten Fall neue zu gewinnen. Beim nächsten Weg zur Bahn lohnt sich deshalb ein zweiter Blick: auf die Anzeige vor der Treppe, die farblich abgesetzte Tür oder die Glaswand des Wartehäuschens. Nicht alles, was selbstverständlich wirkt, ist zufällig dort.