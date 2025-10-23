Verkehr: Zertifikat fehlt - Transporter mit Sarg samt Leiche gestoppt

Neuburg am Inn (dpa/lby) - Einen Kleintransporter mit Sarg samt Leiche haben Grenzpolizisten auf der Autobahn 3 bei Neuburg am Inn (Landkreis Passau) gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten bei der Kontrolle am Mittwoch der ungewöhnliche Mitfahrer auf der Ladefläche auf. Der 42-jährige Fahrer erklärte, er wolle den Verstorbenen von Luxemburg nach Bulgarien zu einer Beerdigung transportieren.