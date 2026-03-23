Verkehr: Wo es sich zum Ferienstart staut

Wie kann ich Stress vermeiden?

Der ADAC empfiehlt, in jedem Fall genug Zeit einzuplanen, da es auch an Grenzübergängen zu Verzögerungen kommen kann. Genau voraussagen lassen sich Verkehrsaufkommen, Stau und Behinderungen durch Baustellen oder Unfälle nicht. Daher ist ein zeitlicher Puffer unverzichtbar. Zusätzlich sollten sich Autofahrer regelmäßig über die Verkehrslage informieren, um am Reisetag rechtzeitig auf Staus reagieren zu können.