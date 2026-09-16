Verkehr: Wildunfälle auf Thüringens Straßen - das rät die Polizei

Erfurt (dpa/th) - Angesichts der kürzer werdenden Tage warnt die Polizei vor Wildunfällen. Allein am Dienstagabend stießen auf den Straßen Thüringens zwei Autos mit Rehen zusammen. Im Landkreis Sömmerda war ein 37 Jahre alter Autofahrer zwischen Kleinmölsen und Udestedt gegen 21.15 Uhr unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn betrat, wie die Polizei mitteilte. Das Tier wurde vom Auto erfasst und starb an der Unfallstelle. Beinahe zeitgleich stieß ein 39-Jähriger den Angaben nach zwischen Kleinneuhausen und Vogelsberg mit seinem Wagen ebenfalls mit einem Reh zusammen. Auch dieses Tier starb.