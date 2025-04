Starke Unterschiede innerhalb der Länder

In Sachsen sind es im Schnitt 51 Motorräder pro 1.000 Einwohner. Besonders hoch liegt die Quote im Erzgebirgskreis mit 72 – dort gehört das Motorrad offenbar fest zum Straßenbild. In den Städten sieht es anders aus: Leipzig kommt auf 26, Dresden auf 32 und Chemnitz auf 38 Motorräder pro 1.000 Einwohner.