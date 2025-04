Der ADAC erwartete die größten Verkehrsbehinderungen am Freitag- und Samstagnachmittag - aber in deutlich geringerer Form als zum Beginn der Osterferien oder an Ostern selbst. "Insgesamt dürften viele und lange Staus ausbleiben", hatte der Automobil-Club am Freitag mitgeteilt. Dieses Bild spiegelte sich auch in mehreren Regionen wider: So meldeten etwa das Polizeipräsidium Mittelfranken, die Verkehrspolizeien Würzburg-Biebelried und Regensburg sowie die Autobahnpolizei Holzkirchen nahe München keine nennenswerten Staus.