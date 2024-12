Bahn setzt längere Züge ein und reduziert Bauarbeiten

Die Bahn hingegen sieht schon am Neujahrstag und am 2. Januar eine besonders hohe Nachfrage, während nach Angaben einer Sprecherin zwischen den Jahren von einer gleichmäßig verteilten hohen Auslastung auszugehen sei. Das wegen zahlreicher Verspätungen in der Kritik stehende Unternehmen will auf den bundesweiten Hauptrouten längere Züge einsetzen und reduziert zudem Bauarbeiten auf ein Minimum.