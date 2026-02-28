Lenting (dpa/lby) - Fünf Menschen sind bei einem Unfall bei Lenting (Landkreis Eichstätt) teils schwer verletzt worden. Ein 71 Jahre alter Autofahrer habe die Vorfahrt eines 50-Jährigen missachtet, sodass es zum Zusammenstoß beider Autos gekommen sei, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Geländewagen befreit werden, bevor er ins Krankenhaus transportiert werden konnte. Beide Fahrer sowie drei weitere Menschen im Auto des 50-Jährigen seien teils schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.