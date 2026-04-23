Unterreit (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist bei Unterreit im Landkreis Mühldorf am Inn tödlich verunglückt. Eine 29 Jahre alte Autofahrerin habe dem Mann am Nachmittag die Vorfahrt genommen, als sie eine Straße queren wollte, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß wurde der 67-Jährige neben die Fahrbahn geschleudert. Passanten und Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.