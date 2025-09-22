Kraftsdorf (dpa/th) - Ein Gefahrgut-Unfall auf der Autobahn 4 im Landkreis Greiz hat eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt zur Folge. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, kam ein Tanklastwagen mit Diesel zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Hermsdorf-Ost nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um. Dabei wurde der Tank beschädigt, sodass Treibstoff ausläuft. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall in der Nähe von Kraftsdorf leichte Verletzungen.