Demnach kam es auf der A92 in Fahrtrichtung Deggendorf zwischen Dingolfing und Pilsting am Montagabend zunächst aus unbekannter Ursache zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. In der Folge staute sich der Verkehr und es gab drei weitere Unfälle - laut Sprecherin aufgrund des Staus und verminderter Sicht.