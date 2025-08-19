Verkehr: Viele Unfälle mit Pedelecs: Verband will Helmpflicht

Osnabrück - Angesichts vieler Unfälle mit Pedelecs in Deutschland sprechen sich Vertreter des Rettungsdienstes für eine Helmpflicht aus. "Bei Pedelec-Fahrern sehen wir immer wieder schwere Kopfverletzungen", sagte der Vorsitzende des Deutschen Berufsverbands Rettungsdienst, Frank Flake, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Auf die Frage der Zeitung, ob bei den Rädern, die beim Tritt in die Pedale von einem Motor unterstützt werden, eine Helmpflicht gelten sollte, sagte Flake: "auf jeden Fall".