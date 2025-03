Der für Straßenverkehr zuständige Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruoffeneger (Grüne), bezeichnete die Situation im RBB-Fernsehen als "Katastrophe mit Ansage". Er kritisierte, dass noch keine Umleitungskonzepte vorlägen. Am Mittag will die Autobahn GmbH Nordost sich zu möglichen Lösungen für die Verkehrsprobleme durch die Vollsperrung äußern.