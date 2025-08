Schütz: Thüringen muss auch mehr investieren

Schütz betonte, er hoffe, dass der Bund mehr in die Waagschale wirft. Aber auch Thüringen müsse mehr Geld in die Hand nehmen. Im Haushalt 2025 seien 46,8 Millionen Euro für den Fortbestand des Tickets vorgesehen. Das reiche nicht aus, für den Doppelhaushalt 2026/27 brauche es weitere Anstrengungen. Er halte es für schwierig, dass Bund und Länder "abwechselnd sagen, was nicht geht", so der Minister.