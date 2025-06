Wernberg-Köblitz/Luhe-Wildenau (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat sich in der Oberpfalz eine Verfolgungsfahrt über rund zehn Kilometer mit der Polizei geliefert. Beamte wollten den 32-Jährigen in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Doch als der Autofahrer den Streifenwagen am Samstag sah, raste er davon.