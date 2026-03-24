Grafenau (dpa/lby) - Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Niederbayern schwer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter Mann habe mit seinem Wagen bei Grafenau einen Holztransporter überholt und sei gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige sowie die drei 69, 44 und 15 Jahre alten Insassen des zweiten Fahrzeuges erlitten schwere Verletzungen. Die vier Verunglückten seien in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es weiter.