München (dpa/lby) - Die Autobahn 99 ist nach einem schweren Unfall bei München in Fahrtrichtung Salzburg komplett gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Morgen, als zwei Fahrzeuge am Kreuz München Nord zusammenstießen. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt. In der Folge bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Die Polizei rechnet damit, dass es mindestens noch bis zum Mittag erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen geben wird. Näheres zum Unfallhergang oder der verletzten Person war zunächst nicht bekannt.