Das Überholmanöver eines Lkw-Fahrers nimmt ein abruptes Ende, als dem Fahrzeug neben ihm ein Reifen platzt. Beide Fahrer verlieren daraufhin die Kontrolle. Nun staut sich der Verkehr auf der A9.
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In der Folge kommt es zu mehreren Kilometern Stau. Zudem musste in Richtung Berlin der linke Fahrstreifen an der Unfallstelle ebenfalls gesperrt werden. Grund hierfür sei der entstandene Leitplankenschaden.
Wie lang die Sperrung noch andauert, sei nicht abzusehen. So müsse unter anderem Erdreich aufgrund des ausgelaufenen Kraftstoffs abgetragen werden, hieß es.
Einem Lkw war am Morgen kurz nach der Anschlussstelle Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) ein Reifen geplatzt. Genau in diesem Moment überholte ein weiterer Lastwagen das Fahrzeug, wie ein Sprecher erklärte. Beide Fahrzeuge seien durch die Wucht des platzenden Reifens von der Spur abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Einer der beiden Fahrer wurde leicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden wird inzwischen auf 170.000 Euro geschätzt.