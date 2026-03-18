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Verkehr Unfall: A9 bei Dittersdorf weiter gesperrt

Das Überholmanöver eines Lkw-Fahrers nimmt ein abruptes Ende, als dem Fahrzeug neben ihm ein Reifen platzt. Beide Fahrer verlieren daraufhin die Kontrolle. Nun staut sich der Verkehr auf der A9.

Verkehr: Unfall: A9 bei Dittersdorf weiter gesperrt
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Zwei Lkw prallen in die Leitplanke. Die Aufräumarbeiten dauern an. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa

Dittersdorf (dpa/th) - Die Autobahn 9 Richtung München ist seit dem Morgen zwischen Dittersdorf und Schleiz gesperrt. Grund ist laut Polizei ein Unfall mit zwei Lastwagen, wegen dem auch am Nachmittag noch Bergungsarbeiten laufen. Der Verkehr laufe über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.

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In der Folge kommt es zu mehreren Kilometern Stau. Zudem musste in Richtung Berlin der linke Fahrstreifen an der Unfallstelle ebenfalls gesperrt werden. Grund hierfür sei der entstandene Leitplankenschaden. 

Komplizierte Aufräumarbeiten

Wie lang die Sperrung noch andauert, sei nicht abzusehen. So müsse unter anderem Erdreich aufgrund des ausgelaufenen Kraftstoffs abgetragen werden, hieß es.

Einem Lkw war am Morgen kurz nach der Anschlussstelle Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) ein Reifen geplatzt. Genau in diesem Moment überholte ein weiterer Lastwagen das Fahrzeug, wie ein Sprecher erklärte. Beide Fahrzeuge seien durch die Wucht des platzenden Reifens von der Spur abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Einer der beiden Fahrer wurde leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird inzwischen auf 170.000 Euro geschätzt.