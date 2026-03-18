Einem Lkw war am Morgen kurz nach der Anschlussstelle Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) ein Reifen geplatzt. Genau in diesem Moment überholte ein weiterer Lastwagen das Fahrzeug, wie ein Sprecher erklärte. Beide Fahrzeuge seien durch die Wucht des platzenden Reifens von der Spur abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Einer der beiden Fahrer wurde leicht verletzt.