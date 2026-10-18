Stadtilm (dpa/th) - Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 71 bei Stadtilm auf Umleitungen einstellen. Die Anschlussstellen Stadtilm sind in beide Fahrrichtungen noch bis 18.00 Uhr voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Grund sind Markierungsarbeiten. Wer in Richtung Schweinfurt unterwegs ist und die Autobahn verlassen will, soll bereits an der Anschlussstelle Arnstadt Süd abfahren oder dann Ilmenau-Ost. Wer in Stadtilm auf die Autobahn auffahren will, soll in Ilmenau-Ost auffahren. In Richtung Sangerhausen wird der abfahrende Verkehr auf die Anschlussstelle Ilmenau-Ost umgeleitet.