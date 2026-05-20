Ansbach (dpa/lby) - Auf der Autobahn 6 ist es bei Ansbach zu einem schweren Unfall mit mindestens zwei Lastwagen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Person schwerstverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Die Autobahn werde zwischen den Ausfahrten Lichtenau und Ansbach in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr werde umgeleitet. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.