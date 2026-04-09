Verkehr: Über 33 Stunden lang am Steuer – Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Leipheim - Rund 33 Stunden lang soll ein 44-Jähriger ohne ausreichende Pausen am Stück gefahren sein. Bei der Kontrolle seines Sattelzugs mit rumänischem Kennzeichen bei Leipheim (Landkreis Günzburg) konnte der Mann keine Fahrerbescheinigung vorweisen. Somit fehlte der Nachweis einer erlaubten Arbeitsaufnahme innerhalb der EU, wie die Polizei mitteilte. Zudem hatte der Fahrer ersten Ermittlungen zufolge die Fahrerkarte einer anderen Person genutzt hatte, um die tatsächlichen Lenk- und Ruhezeiten zu verschleiern.