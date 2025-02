Lenting (dpa/lby) - Ein Transporter ist in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 9 bei Lenting (Landkreis Eichstätt) mit leerem Tank liegen geblieben und verursachte so Chaos und Stau. Eine Streife entdeckte den Wagen am Freitagnachmittag teils in der Baustelle stehend, wie die Polizei mitteilte. Sein Heck ragte noch auf eine von zwei Fahrspuren.