Partenstein (dpa/lby) - 16 Tonnen Schotter hat ein Traktor in Unterfranken verloren. Der voll beladene Anhänger sei in einer Bahnunterführung auf der B276 in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) umgekippt, teilte die Polizei mit. Die Steine verteilten sich demnach am Samstag über die gesamte Straße, den Gehweg und eine Böschung.