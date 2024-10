Der 19 Jahre alte Fahrer hatte ersten Erkenntnissen zufolge ebenso wie ein in gleicher Richtung fahrender Gleichaltriger kurz zuvor in der Nähe ein anderes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, wie die Polizei mitteilte. Dann habe er offenbar aufgrund des hohen Tempos in einer langgezogenen Kurve in Petersdorf in Schwaben die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit einem Baum kollidiert.