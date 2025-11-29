Irschenberg (dpa/lby) - Eine zehn Tonnen schwere Baumaschine ist auf der Autobahn 8 bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) von einem Lastwagen gefallen. Der 56 Jahre alte Fahrer war in der Nacht mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und habe den Radlader verloren, teilte die Polizei mit. Für die Abschlepparbeiten soll die A8 in Richtung Salzburg noch bis zum Morgen gesperrt sein. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 15.000 Euro. Warum der Lastwagen ins Schleudern geriet, war zunächst unklar. Glatteis könne aber ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.