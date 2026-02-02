Verkehr: Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

Igersheim - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Wagen des 67 Jahre alten Mannes hatte offenbar eine Panne und musste am rechten Fahrbahnrand anhalten, wie die Polizei mitteilte. Ein 35-Jähriger habe dies vermutlich zu spät wahrgenommen und sei auf das andere Auto aufgefahren. Der 67-Jährige sei dadurch eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.