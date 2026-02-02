 
Verkehr Tödlicher Unfall nach Panne - 67-Jähriger stirbt

Nach einer Panne auf einer Bundesstraße im Taubertal kommt ein Mann ums Leben. Ein anderer Fahrer wird schwer verletzt. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Der Mann ist bei dem Unfall eingeklemmt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Igersheim - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 19 bei Igersheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Wagen des 67 Jahre alten Mannes hatte offenbar eine Panne und musste am rechten Fahrbahnrand anhalten, wie die Polizei mitteilte. Ein 35-Jähriger habe dies vermutlich zu spät wahrgenommen und sei auf das andere Auto aufgefahren. Der 67-Jährige sei dadurch eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. 

Der jüngere Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Mann werde wegen eines fahrlässigen Tötungsdeliktes ermittelt.