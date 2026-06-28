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  6. Tödlicher Unfall auf B62 – Frau gerät in Gegenverkehr

Verkehr Tödlicher Unfall auf B62 – Frau gerät in Gegenverkehr

Eine Frau gerät mit ihrem Wagen bei Bad Salzungen in den Gegenverkehr – es kommt zu mehreren Kollisionen. Ein Mensch stirbt, fünf weitere werden verletzt.

Verkehr: Tödlicher Unfall auf B62 – Frau gerät in Gegenverkehr
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Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Bad Salzungen (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 62 ist ein Mensch ums Leben gekommen, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Eine Autofahrerin war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache zwischen Bad Salzungen und Hämbach auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und geriet ins Schleudern. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit der Unfallverursacherin. 

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Weitere Details etwa zum Alter der Verletzten teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich zu melden.