Verkehr: Tödlicher Unfall auf B62 – Frau gerät in Gegenverkehr

Bad Salzungen (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 62 ist ein Mensch ums Leben gekommen, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Eine Autofahrerin war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache zwischen Bad Salzungen und Hämbach auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Auto und geriet ins Schleudern. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit der Unfallverursacherin.