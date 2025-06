Innsbruck (dpa/lby) - Der öffentliche Nahverkehr im österreichischen Bundesland Tirol ist nun vollständig auch in der Verkehrsauskunft der Deutschen Bahn (DB) enthalten. "Damit kann die Anreise mit Bahn und Bus nach und innerhalb Tirols direkt in der DB-App (DB Navigator) und auf bahn.de geplant werden - inklusive aller regionalen Verbindungen", teilte der Verkehrsverbund Tirol in Innsbruck mit.