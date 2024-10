Verkehr: Tirol verlängert Abfahr-Verbot auf Brennerautobahn

Diese Regelung gilt für Fahrzeuge auf der Durchreise durch Tirol und soll spätestens Ende November aufgehoben werden. Sie soll verhindern, dass bei Staus Dorfstraßen als Ausweichrouten genutzt werden. "Bleiben Sie auf der Autobahn und den Hauptverkehrsadern und verstopfen Sie nicht die Verkehrswege der einheimischen Bevölkerung. Auch Sie wollen nicht, dass Ihre Heimatgemeinde von einer Blechlawine überrollt wird", appellierte Tirols Landeschef Anton Mattle an die Autofahrer.



Wie im Juni angekündigt, ist die Luegbrücke ab Januar aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar. Die Sanierung des Bauwerkes soll dann voraussichtlich im Frühjahr beginnen. Der Verkehr wird jedoch an 170 Tagen während der Reisezeit zweispurig geführt, wie das Land Tirol am Dienstag mitteilte.