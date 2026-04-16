Verkehr: Thüringer Polizei zieht gemischte Bilanz nach Kontrollaktion

Erfurt (dpa/th) - Im Rahmen einer europaweiten Kontrollaktion hat die Thüringer Polizei verstärkt die Geschwindigkeiten auf den Straßen überprüft. Dabei wurden innerhalb eines Tages 3.645 Verstöße im Freistaat registriert, wie die Landespolizeidirektion Thüringens mitteilte.



Von mehr als 55.000 kontrollierten Fahrzeugen waren am Mittwoch demnach 6,61 Prozent zu schnell unterwegs. Die meisten Verstöße wurden in Erfurt (363) und Suhl (110) festgestellt, während Gera mit 57 Fällen die wenigsten registrierte. In den meisten Fällen verhängten die Beamten Verwarn- oder Bußgelder.