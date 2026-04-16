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Verkehr Thüringer Polizei zieht gemischte Bilanz nach Kontrollaktion

Mit umfangreichen Kontrollen wird die Einhaltung von Tempolimits stärker in den Fokus gerückt – insbesondere an sensiblen Stellen im Straßenverkehr. Im Bereich Erfurt gab es die meisten Temposünder.

Verkehr: Thüringer Polizei zieht gemischte Bilanz nach Kontrollaktion
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Ein Polizeibeamter im Einsatz zum Aktionstag zur Kontrolle von Geschwindigkeiten im Straßenverkehr. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Im Rahmen einer europaweiten Kontrollaktion hat die Thüringer Polizei verstärkt die Geschwindigkeiten auf den Straßen überprüft. Dabei wurden innerhalb eines Tages 3.645 Verstöße im Freistaat registriert, wie die Landespolizeidirektion Thüringens mitteilte.

Von mehr als 55.000 kontrollierten Fahrzeugen waren am Mittwoch demnach 6,61 Prozent zu schnell unterwegs. Die meisten Verstöße wurden in Erfurt (363) und Suhl (110) festgestellt, während Gera mit 57 Fällen die wenigsten registrierte. In den meisten Fällen verhängten die Beamten Verwarn- oder Bußgelder.

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Ziel der Kontrollen: Sicherheit auf den Straßen des Landes

Etwa 220 Einsatzkräfte waren insgesamt an mehr als 80 Orten im Einsatz. Die Kontrollen fanden vor allem an sensiblen Orten wie Schulen und Kindergärten statt. Ziel sei es gewesen, die Menschen für die Gefahren zu hoher Geschwindigkeiten zu sensibilisieren und damit in Zukunft Unfälle zu reduzieren. Die Polizei bedankte sich bei allen Autofahrerinnen und Autofahrern für ihre Mitarbeit und Akzeptanz der Aktion.