Wie sieht es in anderen deutschen Städten aus?

Auch in anderen Orten in Deutschland werden solche Mindestpreise diskutiert. Zuletzt hatte Heidelberg eine entsprechende Regelung zum 1. August beschlossen. In anderen Städten wie Berlin wird eine Umsetzung aktuell geprüft. Mit langen Taxi-Korsos in rund einem Dutzend Städte hatten Taxi-Fahrer Anfang Juli für strengere Regeln bei der Konkurrenz von Uber und Co. demonstriert.