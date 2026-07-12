Berlin - Bei Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen könnte einer Studie zufolge die Zahl der Unfallopfer um bis zu 90 pro Jahr gesenkt werden. "Bei einer Maximalgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde wären es 25 bis 30 Prozent weniger Getötete auf Bundesautobahnen, das entspricht etwa 70 bis 90 Menschen", sagte Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn Steiger Stiftung. Das seien zwar nur drei Prozent aller Unfalltoten, für eine Einzelmaßnahme sei dies jedoch eine beachtliche Wirkung.