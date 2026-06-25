Verkehr: Staualarm zum Ferienstart in Hessen - Hier wird es voll

Die Sommerferien bringen volle Autobahnen mit sich. Der ADAC rechnet mit Stau auf den Hauptautobahnen. Wo müssen Urlaubsfahrer besonders viel Geduld mitbringen?
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Mit dem Ferienstart nach dem letzten Schultag setzt auf den Fernstraßen erfahrungsgemäß eine starke Reisewelle ein. Nach Einschätzung des ADAC ist insbesondere am Freitagmittag mit erhöhtem Stauaufkommen zu rechnen. Der Samstag dürfte durch zusätzlichen Ausflugs- und Kurzstreckenverkehr belastet sein.
Der ADAC Hessen-Thüringen empfiehlt, antizyklisch zu planen. An Wochentagen würden Reisende besser vorankommen, sagt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte bei dem Automobilclub, laut Mitteilung. Ab Ferienwochenende Nummer zwei folgen weitere Bundesländer in die Sommerferien. Die Autobahn GmbH erwartet dann ein noch höheres Verkehrsaufkommen.
Folgende Fernreiserouten, die zumindest teilweise durch Hessen führen, sind besonders staugefährdet:
Ebenso ist mit starkem Reiseverkehr auf den klassischen Ferienrouten in Richtung Nord- und Ostsee zu rechnen, speziell auf der A1 zwischen Köln und Fehmarn, der A2 zwischen Oberhausen und Berlin sowie der A3 in Richtung Köln. In südlicher Richtung gelten die A6 sowie die A8 als besonders belastet.
Auch die klassische Urlaubsroute Richtung Italien über den Fernpass ist am Samstag erheblich beeinträchtigt. Die B179 wird zwischen Reutte und Nassereith in Österreich von 10.00 bis 12.00 Uhr vollständig gesperrt. Grund ist eine Demonstration von Anwohnern gegen die hohe Verkehrsbelastung und geplante Tunnelprojekte. Bereits vor der Sperrung könnten sich längere Staus bilden. Auch nach der Freigabe sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, teilte der ADAC mit. Er empfiehlt daher, den Fernpass an diesem Tag weiträumig zu umfahren.
Die Hitzewelle wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zum Ferienstart anhalten. Der ADAC Hessen-Thüringen empfiehlt deshalb: Für ein kühles Auto vor Abfahrt sollten Autofahrer Schattenplätze nutzen und ihre Windschutzscheibe mit einer Schutzfolie abdecken. Bei der Fahrt sollte die Klimaanlage nicht zu kalt oder zu stark eingestellt werden - das könnte sonst zu Kreislaufproblemen oder Verspannungen führen. Wichtig ist außerdem, dass Kinder und Haustiere niemals im Auto zurückgelassen werden dürfen.
Nicht nur auf den Straßen, auch am Flughafen wird es voll: Der Frankfurter Flughafen rechnet mit rund 616.000 Reisenden bereits am ersten Ferienwochenende. Über die gesamte Ferienzeit bis zum 9. August sollen sogar rund neun Millionen Passagiere abgefertigt werden. Der Flughafenbetreiber Fraport warnt deshalb vor längeren Wartezeiten an den Grenzkontrollen.