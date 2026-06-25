Verkehr: Staualarm zum Ferienstart in Hessen - Hier wird es voll

Was gilt für die Italien-Route über den Fernpass?

Auch die klassische Urlaubsroute Richtung Italien über den Fernpass ist am Samstag erheblich beeinträchtigt. Die B179 wird zwischen Reutte und Nassereith in Österreich von 10.00 bis 12.00 Uhr vollständig gesperrt. Grund ist eine Demonstration von Anwohnern gegen die hohe Verkehrsbelastung und geplante Tunnelprojekte. Bereits vor der Sperrung könnten sich längere Staus bilden. Auch nach der Freigabe sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen, teilte der ADAC mit. Er empfiehlt daher, den Fernpass an diesem Tag weiträumig zu umfahren.