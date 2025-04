Motorradfahrer unter Leitplanke eingeklemmt

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer wurde in der Oberpfalz unter einer Leitplanke eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. In einer scharfen Kurve auf einer Straße bei Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg sei der Mann von seinem Bike gestürzt, hieß es in einer Mitteilung. Das Motorrad blieb demnach erst nach rund 50 Metern liegen. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik.