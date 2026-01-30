Verkehr: Sprengstoff auf der A3? Was wir wissen und was nicht

Was wir wissen:

• Die Verkehrskontrolle fand heute, am Freitag, 30. Januar, gegen 2.00 Uhr auf der Autobahn 3 im Bereich der Anschlussstelle Wiesent/Wörth an der Donau statt. Dabei wurden sprengstoffverdächtige Gegenstände entdeckt und sichergestellt.

• Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

• Die A3 wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt: in Fahrtrichtung Passau zwischen Rosenhof und Wiesent, in Fahrtrichtung Nürnberg ab Tiefenthal. Später wurde der Verkehr Richtung Passau an der Anschlussstelle Rosenhof und Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle Kirchroth ausgeleitet. Es bildeten sich lange Staus.

• Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts unterstützen die Maßnahmen vor Ort.

• Starke Einsatzkräfte der Polizei sichern den Ereignisort weiträumig ab.