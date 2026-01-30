Wiesent - Polizisten kontrollieren nachts in der Oberpfalz in Bayern ein Auto. Was sie entdecken, führt den Polizeiangaben zufolge zu weitreichenden Maßnahmen.
Verkehr Sprengstoff auf der A3? Was wir wissen und was nicht
dpa 30.01.2026 - 16:21 Uhr
Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 wird mutmaßlich Sprengstoff entdeckt. Was bisher bekannt ist – und welche Fragen offen bleiben.
