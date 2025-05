Die beiden schwer verletzten Insassen konnten noch selbst aus dem Auto aussteigen, ehe der Wagen in Flammen aufging. Der Sportwagen sei ausgebrannt, hieß es. Sanitäter brachten die beiden Männer in eine Klinik. Die Ermittler bezifferten den Schaden an dem Wagen auf rund 120.000 Euro. An der Unfallstelle gebe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, teilte die Polizei mit.