Bayreuth (dpa/lby) - Schon am vergangenen Wochenende war die Autobahn 9 bei Bayreuth komplett gesperrt - nun folgt Teil zwei. Heute und am Sonntag geht in beiden Fahrtrichtungen nichts mehr auf der Autobahn Berlin-Nürnberg.
Schon am vergangenen Wochenende war die Autobahn 9 bei Bayreuth gesperrt. Nun folgt Teil zwei. Welche Umleitung ist sinnvoll?
Bayreuth (dpa/lby) - Schon am vergangenen Wochenende war die Autobahn 9 bei Bayreuth komplett gesperrt - nun folgt Teil zwei. Heute und am Sonntag geht in beiden Fahrtrichtungen nichts mehr auf der Autobahn Berlin-Nürnberg.
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Um Staus in und um Bayreuth zu vermeiden, wird Autofahrern geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Autobahn GmbH verweist etwa auf die A70, die A73, die A6 und die A93. Es werde entsprechend ausgeschildert.
Konkret gesperrt ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bindlacher Berg und Bayreuth-Süd. Grund sind Abbrucharbeiten an einer Hochbrücke in Bayreuth, zudem wird an einer Brücke am Bindlacher Berg gearbeitet.
Am Sonntag soll in Fahrtrichtung Berlin der Verkehr wieder gegen 15.00 Uhr freigegeben werden, in Fahrtrichtung Nürnberg um 22.00 Uhr.
Der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth ist eine mehrere Jahre dauernde Baustelle, die bisherige Brücke war marode. Das Bauwerk führt über die A9, über eine Bahnstrecke, über einen Radweg und eine innerstädtische Straße. Fertig werden soll das Projekt 2028, die Kosten wurden zuletzt auf etwa 105 Millionen Euro geschätzt.