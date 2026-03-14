Der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth ist eine mehrere Jahre dauernde Baustelle, die bisherige Brücke war marode. Das Bauwerk führt über die A9, über eine Bahnstrecke, über einen Radweg und eine innerstädtische Straße. Fertig werden soll das Projekt 2028, die Kosten wurden zuletzt auf etwa 105 Millionen Euro geschätzt.