Kalbach - Ein umgekippter Lkw sorgt auf der A7 derzeit für Einschränkungen im Verkehr. Das mit Obst und Gemüse beladene Fahrzeug blockiert bei Uttrichshausen südlich von Fulda seit dem frühen Morgen große Teile der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. An der Grenze von Hessen zu Bayern bleibt die Autobahn in Richtung Würzburg am Morgen zunächst gesperrt.