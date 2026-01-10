Auerbach in der Oberpfalz (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 470 bei Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer sei nach ersten polizeilichen Ermittlungen mit Sommerreifen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei winterlichen Straßenverhältnissen geriet er demnach mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein weiterer Pkw sei auf die Unfallstelle aufgefahren.