Sommerreifen im Winter: Mann crasht bei Glätte

Mit den falschen Reifen für die Wetterlage verursacht ein Autofahrer in der Oberpfalz einen Unfall. Drei Fahrzeuge sind betroffen.

Die betroffene Bundesstraße sei für rund zwei Stunden vollständig gesperrt gewesen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Auerbach in der Oberpfalz (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 470 bei Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 32 Jahre alter Autofahrer sei nach ersten polizeilichen Ermittlungen mit Sommerreifen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei winterlichen Straßenverhältnissen geriet er demnach mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ein weiterer Pkw sei auf die Unfallstelle aufgefahren. 

Den Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die betroffene Stelle der B470 sei für rund zwei Stunden voll gesperrt gewesen. Alle drei Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden.