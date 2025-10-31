Verkehr: So viel teurer ist Autofahren seit 2015 geworden

Auch Autos, Versicherung und Wartung wurden deutlich teurer

Auch die Kosten für Kauf und Betrieb von Autos sind überdurchschnittlich gestiegen. So wurden Pkw um 35,5 Prozent teurer, die Versicherung legte um 43,5 Prozent zu und Wartung und Reparatur sogar um 53,3 Prozent. All diese Werte liegen teils deutlich über der allgemeinen Preissteigerung. Das gilt beim Tanken zumindest für Dieselfahrer, die 2024 um 41,2 Prozent tiefer in die Tasche greifen mussten als 2015. Benzin verteuerte sich mit 27,2 Prozent etwa genauso schnell wie die allgemeinen Preise. Das gilt auch für Reifen, die um 27,8 Prozent zulegten, oder die Mieten für Garagen und Stellplätze mit einem Aufschlag um 27,5 Prozent.