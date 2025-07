Großer Rettungseinsatz

Eine schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Leichtverletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben jetzt, ob der 22-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis möglicherweise durch ein Insekt in seinem Fahrzeug abgelenkt war und deshalb in den Gegenverkehr geriet.