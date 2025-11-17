Verkehr: Schwestern sterben im Auto - Ermittlungen gegen Unfallfahrer

Wildflecken - Gut eine Woche nach einem tödlichen Verkehrsunfall von zwei Schwestern in Unterfranken ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher. Ob der 50-Jährige bei seiner Vernehmung etwas zu dem Unfall und dem Vorwurf gesagt hat, wollte ein Polizeisprecher mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht sagen. Die Unfallursache stehe noch nicht fest. Das entsprechende Sachverständigengutachten liege noch nicht vor. Auch das Ergebnis der Blutuntersuchung des 50-Jährigen stehe noch aus.